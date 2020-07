Leonardo: “I club tedeschi sono un pericolo per il nostro settore giovanile. E’ un grosso problema” (Di venerdì 17 luglio 2020) Il direttore sportivo del Paris Saint Germain, Leonardo, si è scagliato duramente contro la Bundesliga e il calcio tedesco. Lo ha fatto parlando di Thomas Meunieri, che non ha rinnovato con il club francese ma è passato al Borussia Dortmund. “Per tutti i giocatori che erano in scadenza abbiamo portato avanti la stessa linea: prolungare per due mesi per completare le competizioni alle stesse condizioni del loro contratto. Thiago Silva, Eric Choupo-Moting e Sergio Rico si sono comportati perfettamente e hanno accettato le condizioni. Meunier, però, aveva già firmato con il Borussia Dortmund. Ha chiesto di ricevere per quei due mesi lo stesso stipendio che gli garantirà il Borussia. Ho chiamato il BVB per il prestito e ha chiesto soldi. In queste condizioni era impossibile raggiungere un ... Leggi su ilnapolista

napolista : Leonardo: “I club tedeschi sono un pericolo per il nostro settore giovanile. E’ un grosso problema” Il ds del Psg:… - Angelredblack1 : C'entra anche con il trasferimento di #Kouassi al #BayernMonaco ?? Leonardo contro i club tedeschi: 'Pericolosi e sl… - sportli26181512 : Leonardo contro i club tedeschi: 'Pericolosi e sleali! Il Dortmund mi ha chiesto soldi per Meunier...': Leonardo, d… - monojuve : RT @cmdotcom: #Leonardo contro il calcio tedesco: 'Pericolosi e sleali! Il #Dortmund mi ha chiesto soldi per #Meunier...' - cmdotcom : #Leonardo contro il calcio tedesco: 'Pericolosi e sleali! Il #Dortmund mi ha chiesto soldi per #Meunier...'… -