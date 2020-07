La seconda ondata di Covid-19 colpirà i giovani? (Di venerdì 17 luglio 2020) Con la fine del lockdown, l'età media delle persone infettate si è abbassata: ora si teme che i tanti contagi tra gli under 40 possano aiutare il coronavirus a diffondersi di Giancarlo Sturloni Il profilo delle persone positive al SARS-CoV-2 è cambiato: sempre più spesso ad ammalarsi sono i giovani adulti. Il fenomeno appare ubiquitario ed è stato avvertito anche in Italia, ma allarma soprattutto quei Paesi alle prese con una risorgenza delle infezioni, dagli Stati Uniti, all'Iran, a (...) - Attualità / Salute, giovani, , Coronavirus Leggi su feedproxy.google

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Belgio aumentano i casi, rischio seconda ondata #coronavirus - davidealgebris : Italia può reggere seconda ondata Covid. Ma non altri 6 mesi di ConteBalle e squadra di idioti. Emergenza sono loro non il Covid - Agenzia_Ansa : Cronache della #pandemia #GranBretagna Johnson punta a un 'Natale normale', ma teme la seconda ondata #ANSA - danieleg1976 : E'ciò che accade da anni in Italia,anche a causa dei tagli alla sanità, in autunno e in inverno la stessa situazion… - dorina08076812 : RT @fisioevolution: @a_meluzzi ecco perchè ci hanno raccontato con terrore che sarebbe arrivata la SECONDA ONDATA -