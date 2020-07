La Giustizia è patrimonio di tutti, non dominio di una parte. E deve essere ben amministrata (Di venerdì 17 luglio 2020) Sarà eliminata la burocrazia! Sarà riformata la Giustizia! Aulici annunci seguiti dal nulla. E anzi il nullismo alimenta la stessa burocrazia, come leggerete. Tribunale civile di Milano, cancelleria della sezione V, oggi ore 10,00. Nel deserto assoluto del tribunale, nonché della stessa cancelleria, vi si entra per rispondere ad una richiesta della stessa cancelleria di due settimane fa. Il cancelliere rivolge lo sguardo e replica “ha l’appuntamento?”. Risposta: “sinceramente no ma ci avete richiesto il deposito degli originali del Contributo Unificato e della marca, nonché avete chiesto immotivatamente ed erroneamente una integrazione del C.u., e comunque non c’è nessuno”. Il cancelliere imperterrito replica: “deve prendere l’appuntamento!”. Risposta: “ma non ... Leggi su ilfattoquotidiano

