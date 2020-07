“La Calabria è un colabrodo e senza acqua non avremo futuro: la nostra esistenza dipende dalla rete idrica e dal corretto utilizzo e conservazione dell’acqua” (Di venerdì 17 luglio 2020) Stiamo combattendo da mesi la battaglia contro i rifiuti per strada, per la tutela dell’ambiente, contro l’inquinamento del mare e dei fiumi. Tutte emergenze che bisogna gestire come tali e che non lasciano spazio alla giusta e doverosa programmazione; non possiamo pensare che lo stesso avvenga per la crisi idrica che rischiamo di vivere da qui a breve. L’allarme è stato lanciato anche dalla SORICAL: una rete idrica disastrosa e spesso vetusta, un utilizzo scorretto dell’acqua, l’assenza di una politica per la conservazione dell’acqua piovana e la depurazione delle acque reflue, rappresentano i mali che rischiano di lasciarci a secco, mettendo a repentaglio ... Leggi su meteoweb.eu

matteosalvinimi : La Puglia non è un campo profughi, giù le mani da Brindisi, difendiamo la salute e il lavoro dei pugliesi. - elenabonetti : Tanto grata alle siciliane e ai siciliani per la bellissima accoglienza di questi giorni. Ora verso la Calabria, ne… - carlosibilia : All’alba l’operazione 'Taurus' contro la #ndrangheta coordinata dai Ros di Padova, che ha portato,tra Calabria e V… - francobortoli1 : RT @Alexanderxxvii1: Il Viminale distribuisce infetti. Arrivano in Sicilia o in Calabria,poi prendono la via del resto d’Italia. Mentre il… - PaoloTTW : RT @compare_toto: Speriamo la Santelli lo segua a ruota in Calabria -

