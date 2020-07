Il vicepresidente dell’Udinese: “Il Napoli è in pole per De Paul” (Di venerdì 17 luglio 2020) Il vicepresidente dell’Udinese, Stefano Campoccia, non nasconde l’interesse del Napoli verso Rodrigo De Paul che verosimilmente lascerà Udine nella sessione estiva di calciomercato. Campoccia si è concesso a Radio Kiss Kiss Napoli: “Il club azzurro è da tempo uno dei nostri ‘maggiori clienti’, in pole per definizione – racconta il vicepresidente bianconero – Per Rodrigo però servirà mettersi d’accordo sul prezzo: abbiamo rifiutato 35 milioni per lui in passato. Servirà per tutte alzare l’offerta: ha una cifra tecnica enorme e vale la pena acquistarlo”. Leggi su sportface

