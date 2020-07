Flavio Briatore: «Governo di incapaci, non assumerei in azienda neppure uno dei ministri di Conte» (Di venerdì 17 luglio 2020) L’HuffPost ha incontrato Flavio Briatore nel Principato di Monaco, nel suo nuovo locale Crazy Pizza. Nel corso dell’intervista l’imprenditore ha detto la sua sullo scenario della movida post emergenza Covid. «Chi ha locali come me non ha regole certe, non sa quando riaprire, e se mette la musica arrivano i vigili», ha dichiarato il manager. La situazione è tra le più difficili di sempre, con un Governo «che si è dimenticato dei giovani e che non pensa a chi fa libera impresa, a chi produce». Briatore boccia l’attuale esecutivo “anti imprenditori e anti turismo” su tutta la linea: con il lockdown «hanno chiuso tutto indistintamente, anche le attività che sarebbero potute restare aperte evitando gli enormi danni ... Leggi su urbanpost

