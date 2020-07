Diabete, caldo e glicemia alta: l’estate è piena di insidie, tanti consigli utili e gli errori più comuni (Di venerdì 17 luglio 2020) In estate il Diabete non va certo in vacanza: anzi, la stagione calda, con le sue alte temperature, è piena di insidie per chi soffre di questa patologia, ed in particolare di glicemia alta. Anche col caldo, in ferie o meno, non bisogna abbassare la guardia: ecco perché gli esperti della Società italiana di diabetologia hanno messo a punto un decalogo di “istruzioni per l’uso” che gli italiani diabetici dovrebbero seguire. In dettaglio: Bere abbondantemente, anche se non si ha molta sete per evitare il pericolo di disidratazione e bere ancora di più se si ha sudato molto. Nelle persone con Diabete la presenza di elevati livelli di glicemia può ulteriormente favorire la perdita di liquidi ... Leggi su meteoweb.eu

Gravidanza & estate: come affrontare i mesi estivi quando si è in dolce attesa

Quando una donna si trova in gravidanza, il perido dell'estate, con le lunghe giornate afose, può essere molto faticoso da affrontare. Con un piccolo sforzo in molti casi già si ha l'affanno e la sudo ...

Ondate di calore: predisposto dalla Asl il Piano Sanitario per l'emergenza caldo

La Direzione Aziendale della Asl di Rieti informa i cittadini della predisposizione del Piano Estate 2020 per tutelare dalle ondate di calore la popolazione più a rischio La Direzione Aziendale della ...

