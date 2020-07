Caso Saguto: falsità ideologica e truffa ad assicurazione, chiesti 5 anni per ex giudice (Di venerdì 17 luglio 2020) Palermo, 17 lug. (Adnkronos) - La Procura di Caltanissetta ha chiesto 5 anni di reclusione per Silvana Saguto, l'ex presidente della sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo. L'ex giudice è accusata, con il marito Lorenzo Caramma, il figlio Emanuele e il medico dell'ospedale Cervello di Palermo, Giuseppa Guzzetta, di falsità ideologica e truffa ai danni di un'assicurazione. Per gli altri imputati il Pm Claudia Pasciuti ha chiesto alla fine della requisitoria la condanna a 4 anni e sei mesi ciascuno. La vicenda riguarda un incidente stradale che coinvolse Emanuele Caramma. Secondo l'accusa l'ex giudice avrebbe chiesto a due medici di firmare certificati falsi per il figlio per avere il risarcimento. La ... Leggi su iltempo

CALTANISSETTA - «Quando Silvana Saguto parlò all’avvocato Gaetano Cappellano Seminara di carte non parlava di soldi come è stato detto dall’accusa. E’ chiaro che si parlava di atti di amministrazione» ...

Caso Saguto, il difensore di Cappellano Seminara: "Nessuno scambio di favori"

Non siamo di fronte a uno scambio di favori. L’avvocato Gaetano Cappellano Seminara, amministratore giudiziario con un’esperienza trentennale, non nasce nel febbraio 2010, quando Silvana Saguto divent ...

CALTANISSETTA - «Quando Silvana Saguto parlò all'avvocato Gaetano Cappellano Seminara di carte non parlava di soldi come è stato detto dall'accusa. E' chiaro che si parlava di atti di amministrazione» ...