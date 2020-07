Cagliari, Zenga: "Sassuolo? Cerchiamo gol e vittoria" (Di venerdì 17 luglio 2020) Cagliari - Cagliari di nuovo alla Sardegna Arena per rialzare la testa dopo la batosta di Genova. Davanti però c'è il Sassuolo , squadre tra le più in forma del momento e lanciatissima verso l'... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : #Cagliari, Zenga: 'Sassuolo? Cerchiamo gol e vittoria': Il tecnico: 'A volte si dimentica il fatto che si gioca ogn… - fisco24_info : Cagliari in cerca di 'gol e vittoria' contro Sassuolo: Zenga deve fare a meno di Nainggolan, Pellegrini e Ionita - CORNERNEWS24 : #Calcio - Cagliari in cerca di 'gol e vittoria' contro Sassuolo Zenga deve fare a meno di Nainggolan, Pellegrini e Ionita - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Zenga: 'Senza Nainggolan la squadra deve prendersi più responsabilità' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Zenga: 'Senza Nainggolan la squadra deve prendersi più responsabilità' -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Zenga

CAGLIARI. "Siamo alla ricerca di gol e vittoria". Così Walter Zenga parla alla vigilia della sfida con il Sassuolo in programma domani 18 luglio alle 19.30 alla Sardegna Arena. Il Cagliari in effetti ...Prove di futuro, prove d’Europa. Cagliari e Sassuolo si affrontano sabato 18 luglio alle 19:30 in uno dei tre anticipi validi per la trentaquattresima giornata di Serie A. I padroni di casa, reduci da ...