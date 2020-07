Bruce Springsteen rilascia un album dal vivo, The Live Series: Stripped Down con il best of in acustica (Di venerdì 17 luglio 2020) Bruce Springsteen rilascia un album dal vivo con tutto il meglio della produzione acustica. Si tratta di un nuovo capitolo di The Live Series, che il Boss ha voluto intitolare Stripped Down. La raccolta è già disponibile sulle piattaforme di streaming e si basa sui Live tenuti da solo ma anche con la sua E Street Band. Nella tracklist, che vi proponiamo qui sotto, contiene anche Soul Driver, che Bruce Springsteen aveva eseguito al Shrine Auditorium di Los Angeles in occasione della raccolta fondi Christic Institute. I giorni trascorsi in quarantena sono anche serviti per la realizzazione di nuova musica, quella che si potrà sentire nel nuovo ... Leggi su optimagazine

BornToRunBot : RT @springsteen1949: [News]Bruce Springsteen, Quando il Boss regalò una canzone a Patti Smith - R3M - springsteen1949 : [News]Bruce Springsteen, Quando il Boss regalò una canzone a Patti Smith - R3M - angelogaudiano : @Thyria77 Purple rain eseguita da Bruce Springsteen, eccezionale secondo me meglio dell’originale. - springsteen1949 : [News]v Bruce Springsteen: un nuovo album dal vivo con il meglio della produzione acustica - BornToRunBot : RT @pociopocio: BORN TO RUN (Nati Per Correre) - Bruce Springsteen (Testo, traduzione e video) -

Ultime Notizie dalla rete : Bruce Springsteen Bruce Springsteen: un nuovo album dal vivo con il meglio della produzione acustica Rockol.it Bruce Springsteen: un nuovo album dal vivo con il meglio della produzione acustica

Bruce Springsteen ha pubblicato un nuovo capitolo delle "The live series” che, intitolato “Stripped down” e disponibile sulle piattaforme di streaming, raccoglie diverse versioni acustiche dal vivo re ...

TRAVIS: il video di “Valentine”, secondo estratto dall’album “10 SONGS”, nuovo disco in uscita a ottobre

Dopo aver condiviso il bellissimo video animato del primo singolo “A Ghost”, Fran Healy, frontman dei leggendari TRAVIS, torna a vestire i panni di regista per il video di “Valentine”,secondo estratto ...

Bruce Springsteen ha pubblicato un nuovo capitolo delle "The live series” che, intitolato “Stripped down” e disponibile sulle piattaforme di streaming, raccoglie diverse versioni acustiche dal vivo re ...Dopo aver condiviso il bellissimo video animato del primo singolo “A Ghost”, Fran Healy, frontman dei leggendari TRAVIS, torna a vestire i panni di regista per il video di “Valentine”,secondo estratto ...