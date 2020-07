Barcellona, Quique Setien: “Spero di guidare la squadra anche in Champions League”. Addio in vista? (Di venerdì 17 luglio 2020) Al termine del match contro l’Osasuna, dove il Barcellona è crollato in casa perdendo per 2-1, l’allenatore dei blaugrana Quique Setien è intervenuto in conferenza stampa: “Spero di potermi sedere su questa panchina anche in Champions League, ma non so“. Parole – riportate da Goal – che sanno d’Addio e che non lasciano trasparire buoni segnali in ottica futura, specialmente considerando che la competizione a cui si riferisce prenderà il via tra un paio di settimane. L’allenatore spagnolo non ha mai fatto breccia nel cuore dei tifosi e neppure i risultati lo hanno premiato. Il Barcellona veniva infatti da due scudetti consecutivi e quest’anno non è riuscito a ripetersi. Come se non ... Leggi su sportface

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Barcellona, Quique Setién: “Dobbiamo fare autocritica. Futuro? Spero di… - junews24com : Barcellona-Osasuna: la scelta di Setien sul futuro bianconero Arthur - alessio_morra : #Messi durissimo con il #Barcellona: 'Se continuiamo così con il #Napoli perdiamo'. Quique Setien salta? - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Il Barcellona perde contro l’Osasuna e il Real vince la Liga: Il Barcel… - OfficialRei7 : Bene grazie Quique Setien per averci fatto perdere la Liga, ma il Barcellona deve fare una grande Champions League… -