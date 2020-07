Azzolina: "La scuola riapre e non chiude più. Sfido Salvini in tv" (Di venerdì 17 luglio 2020) Lucia Azzolina, ministra dell’Istruzione, ci mette la faccia: “La scuola riaprirà regolarmente il 14 settembre ed escludo nuovi lockdown. Ora sappiamo cosa fare, ma serve la responsabilità di tutti”. Sui social e nella polemica politica resta il bersaglio numero uno. Ma Azzolina ha deciso di cambiare la narrazione: “Mi attaccano, vado in tv e spiego io, adesso basta”. E ai sindacati che dicono, “non ci sono le condizioni per riaprire a settembre”, risponde: “Dai sindacati mi aspetto collaborazione. Noi per settembre saremo pronti, ma ognuno deve fare la propria parte. Non si può sempre dire no a tutto, ad ogni tentativo di innovazione, serve coraggio”. Ministra, in tv anche ieri. Certo, la invitano, ma sembra come se debba dare continue spiegazioni delle sue ... Leggi su huffingtonpost

