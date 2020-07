App di tracciamento anti Covid: flop mondiale – VIDEO (Di venerdì 17 luglio 2020) flop a livello mondiale per le app di tracciamento anti Covid proposte dai vari governi: Italia quinta sui 13 Paesi presi in considerazione. Non solo Immuni: sono diversi i Paesi oltre i 20 milioni di abitanti in cui i governi hanno chiesto di scaricare le app di tracciamento anti Covid. Il flop è generalizzato è … L'articolo App di tracciamento anti Covid: flop mondiale – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

PsicheMKD : Il flop mondiale delle app di tracciamento per il coronavirus. Non solo Immuni: un po' ovunque il sistema di contac… - salutedomani : Aggiornamenti e notizie su #coronavirus #covid19 in #italia e #svizzera sono su Salutedomani e SaluteH24 900 NEWS… - Infoconte : Non solo #Immuni: un po' ovunque il sistema di contact tracing è stato respinto dalla popolazione che non scarica l… - grimjfoot : RT @euronewsit: In Italia siamo intorno al 7%, in cima alla lista il Qatar dove però se non la scarichi finisci in prigione. Anche percentu… - euronewsit : In Italia siamo intorno al 7%, in cima alla lista il Qatar dove però se non la scarichi finisci in prigione. Anche… -