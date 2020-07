Uomini e Donne Over: Gemma e Nicola Stanno Insieme? Nuove Accuse Contro Sirius! (Di giovedì 16 luglio 2020) Da quando Uomini e Donne è finito in molti si chiedono come procede la storia tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. I due Stanno Insieme, si sono lasciati o continuano la loro frequentazione? A spiegare come Stanno le cose ci ha pensato il ragazzo, con un post sui social che sta facendo discutere e per il quale è stato accusato. Ecco tutti i dettagli. Durante le ultime puntate di Uomini e Donne la coppia che ha creato maggiore scandalo e scalpore è sicuramente quella formata da Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, meglio conosciuto come Sirius. Tra i due ci sono circa 40 anni di differenza e ciò ha fatto storcere il naso ai più critici che non credono nella ... Leggi su gossipnews.tv

