Un anno senza Camilleri (Di giovedì 16 luglio 2020) “Cioè è divenuta nel tempo, come ogni lingua, una forma di vita, la forma di vita di una provincia inventata (“Riccardino” di Andrea Camilleri, dalla nota dell’editore Sellerio)”. Un anno fa moriva Andrea Camilleri che aveva già innervato con il suo pneuma le sue opere letterarie, saggistiche, teatrali e di costume politico e sociale. Più di un anno fa lo scrittore di Porto Empedocle era in un letto d’ospedale romano ed il direttore Vittorio Feltri attaccava il suo massimo personaggio definendolo “terrone”. Quel pomeriggio io accesi il computer e macari il meo ciriveddro Camilleriano e scrissi il mio primo Dialogo tra Montalbano e Catarella su Feltri dove con l’ironia rispondevo in Sua vece al giornalista. Un ... Leggi su ilnapolista

