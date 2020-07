Spal-Inter, battibecco Di Biagio-Conte sul rigore non concesso (VIDEO) (Di giovedì 16 luglio 2020) Di Biagio, ironicamente, minaccia di andarsene. E Conte non la prende bene. Minuti di tensione e nervosismo a bordo campo nel finale della prima frazione di Spal-Inter. Al Mazza di Ferrara dopo che i nerazzurri sono andati in vantaggio grazie alla rete di Candreva, la Spal pressa e va vicina a conquistare un penalty per un contatto tra Strefezza e Handanovic. Per Giua non è fallo e Di Biagio mostra tutto il suo disappunto con commenti ironici che fanno spazientire la panchina nerazzurra. Il tecnico della Spal, successivamente, si avvicina da Conte dicendogli: “Dopo ce lo rivediamo insieme il rigore“. Proteste e tensioni placate dai direttori di gara e dagli stessi protagonisti, peraltro colleghi e amici anche ai tempi ... Leggi su sportface

