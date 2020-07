Spadafora: lavoriamo per riaprire gli stadi a settembre (Di giovedì 16 luglio 2020) AGI - Gli stadi resteranno chiusi ai tifosi fino alla fine del campionato perché "con il ministro della Salute e con il Comitato tecnico scientifico riteniamo di dover continuare sulla linea di prudenza che ci ha consentito di far ripartire le attività sportive. Ci prepareremo in modo forte affinché a settembre, alla ripresa del nuovo campionato, ci siano davvero le condizioni per poter riaprire gli stadi e poter permettere ai tifosi di partecipare alle competizioni sportive". Lo ha annunciato il ministro per le Politiche sociali e lo sport, Vincenzo Spadafora, durante il question time al Senato. Leggi su agi

