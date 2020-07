Pusher sottoposto a sorveglianza speciale beccato a spacciare (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Antimo (Na) – sorveglianza speciale e obbligo di non uscire dal comune di residenza per il 48enne di Sant’Antimo. Già noto alle forze dell’ordine e nel mirino dei carabinieri che stavano controllando i suoi spostamenti per verificare che rispettasse l’obbligo di dimora imposto dal Tribunale, il 48enne Umberto D’Isidoro, è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio. D’Isidoro è stato trovato nelle scale del palazzo in compagnia di un uomo di origine pakistana, al quale aveva appena ceduto due dosi di hashish. A seguito della perquisizione, estesa anche all’appartamento, sono stati rinvenuti e sequestrati altri 7 grammi e mezzo della stessa sostanza. Arrestato, il 48enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in ... Leggi su anteprima24

