Prestava soldi con interessi al 65% e prendeva il reddito di cittadinanza (Di giovedì 16 luglio 2020) L'arresto è avvenuto a Lorenzana, in provincia di Pisa, in flagranza di reato. L'uomo aveva rapporti con la camorra e un precedente per tentato omicidio usura usuraio Guardia di Finanza camorra Raffaello Binelli Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2020/07/16/Prestava-soldi-con-interessi-del-65-e-prendeva-il-reddito-di-cittadinanza-arrestato/Ha reddito cittadinanzama presta soldi a usuraLo arrestano in flagranza Luoghi: Pisa Leggi su ilgiornale

Affaritaliani : Pisa, prestava soldi con tassi al 65%Arrestato usuraio: prendeva il Rdc - IlCuoio : Percepiva il reddito di cittadinanza, ma prestava soldi a usura: arrestato. Gli interessi pagati anche con il bonus… - amperrino : Pisa, prestava soldi con tassi al 65%Arrestato usuraio: prendeva il Rdc - PaolinaPitty : RT @qn_lanazione: Prestava soldi a tasso di usura, arrestato. Percepiva anche il reddito di cittadinanza - qn_lanazione : Prestava soldi a tasso di usura, arrestato. Percepiva anche il reddito di cittadinanza -