Palozzi: autisti sempre più abbandonati da Raggi (Di giovedì 16 luglio 2020) Roma – “Apprendiamo che Roma Capitale avrebbe dato finalmente il via libera al Piano delle Assunzioni di Atac per il 2020. Insomma, se le promesse grilline verranno rispettate, la municipalizzata del trasporto pubblico locale potra’ contare in futuro su nuovi autisti che, ci auguriamo, potranno lavorare in massima sicurezza. Cosa non scontata ad oggi, purtroppo, viste e considerate le numerose aggressioni, subite dagli autisti Atac, in servizio sui bus in giro per le strade della Capitale d’Italia.” “Una realta’ precaria e inaccettabile che, a quanto pare, starebbe portando molti operatori a pensare di rivolgersi a corsi di autodifesa. Alla luce di questo contesto, siamo curiosi di sapere cosa stanno facendo l’amministrazione Raggi e i vertici aziendali per implementare la sicurezza dei ... Leggi su romadailynews

