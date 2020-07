Palinsesti epic fail: annunciato lo stesso titolo per il programma della Bortone e di Massimo Ranieri (Oggi è un Altro Giorno) (Di giovedì 16 luglio 2020) Serena Bortone Quando si parla di coordinamento Palinsesti in casa Rai di “stranezze” ce ne sono tante. Ma questa ha del comico. Capita infatti che novità di punta di Rai1 e Rai3 abbiano lo stesso titolo. Ebbene sì, durante gli upfronts Rai, tramite la cartella stampa e la reel di presentazione è stato svelato che il nuovo appuntamento post prandiale con Serena Bortone si chiamerà Oggi è un Altro Giorno proprio come la nuova prima serata della terza rete affidata a Massimo Ranieri. Possibile che nessuno se ne sia accorto? Da segnalare che nei giorni scorsi, indiscrezioni di stampa, davano Ogni Mondo è Paese, come titolo per la nuova ... Leggi su davidemaggio

