Nubifragio Palermo: sindaco Orlando chiede lo stato di calamità (Di giovedì 16 luglio 2020) Smentite le due vittime, la città comunque è in ginocchio. Botta e risposta Comune-Protezione civile regionale: nessuna allerta, evento imprevedibile - la replica Leggi su tg.la7

fanpage : Anche davanti a 2 morti per il nubifragio a #Palermo Salvini fa propaganda contro i migranti - MediasetTgcom24 : Violento nubifragio si abbatte su Palermo: gente nuota in strada #Palermo - poliziadistato : #15luglio a #Palermo in soccorso dei cittadini durante #nubifragio In questi scatti il nostro #essercisempre - abcdeced : RT @goldevn: Dove sono le campagne e le petizioni per il nubifragio? Ah già è successo a Palermo e non interessa a nessuno. Purtroppo esist… - inlukesarms : RT @goldevn: Dove sono le campagne e le petizioni per il nubifragio? Ah già è successo a Palermo e non interessa a nessuno. Purtroppo esist… -