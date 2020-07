Nubifragio a Palermo, protesta davanti al Comune (Di giovedì 16 luglio 2020) Un gruppo di cittadini palermitani protesta davanti a Palazzo delle Aquile, sede del Comune di Palermo, urlando contro il sindaco, Leoluca Orlando, e l’amministrazione comunale del capoluogo siciliano, il giorno dopo la bomba d’acqua che si è’ abbattuta sulla città creando ingorghi, disagi e tanta paura, soprattutto nella zona della circonvallazione. “Palermo è a lutto, era una tragedia annunciata”, urlano i presenti. mra/vbo/r Nubifragio a Palermo, protesta davanti al Comune su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

