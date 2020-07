Napoli, Adejo a CalcioWeb presenta Osimhen: “un mix tra Drogba e Eto’o. Puoi fare 20 gol ovunque, ma in Italia sarà difficile. I difensori sono forti” (Di giovedì 16 luglio 2020) Daniel Adejo è stato un grande protagonista nel campionato Italiano, l’esperienza più importante con la maglia della Reggina, poi quella positiva anche con il Vicenza. Si è sempre confermato come un difensore affidabile, forte fisicamente ma anche velocissimo, capace di fare la differenza ed autore di grandi recuperi. E’ proprio questo il suo marchio di fabbrica, in carriera ha messo a segno anche qualche gol. Adesso ha iniziato una nuova avventura, con la maglia del Lamia in Grecia. E’ stata una stagione molto positiva, Adejo si è messo in mostra e confermato come uno dei migliori della squadra. Abbiamo affrontato diversi argomenti, dalla stagione, al passato alla Reggina, fino al suo connazionale, Victor Osimhen ad un passo dal ... Leggi su calcioweb.eu

