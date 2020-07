Messi tuona: “Se non cambiamo perderemo anche col Napoli” (Di giovedì 16 luglio 2020) Dopo la sconfitta subita in casa contro l’Osasuna per 1-2, che di fatto ha consegnato la Liga nelle mani del Real Madrid, Lionel Messi è parso parecchio preoccupato. Queste le sue dichiarazioni nel post partita: “La partita definisce come è andata la stagione. Siamo stati irregolari, deboli, sconfitti da chi ha avuto più intensità e voglia. Credo che se continueremo così, sarà dura vincere la Champions. Non è stato abbastanza anche per la Liga. Se non cambiamo, perderemo anche contro il Napoli”. FOTO: Twitter ufficiale Barcellona L'articolo Messi tuona: “Se non cambiamo perderemo anche col Napoli” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

La Juve Stabia alza la voce ed esige rispetto. Così il patron gialloblù Andrea Langella ai microfoni di Juve Stabia Live: "Chiediamo rispetto da parte di tutti. Vogliamo essere messi alla pari di tutt ...

Massimo Giletti ha fatto notare che il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede non ha preso le distanze dalle parole del boss Filippo Graviano. Questi, in un'intercettazione che è emersa, ha detto q ...

