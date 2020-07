Maria De Filippi approda su Rai1, con Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia: ecco quando (Di giovedì 16 luglio 2020) Maria De Filippi arriva su Rai1, insieme a Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia, alla conduzione di una serata speciale: ecco quando. Maria De Filippi arriva su Rai1, in compagnia di Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia. quando? Il 25 novembre, nella giornata contro la violenza sulle donne. Sarà infatti una serata speciale, che non influirà in alcun modo sui consueti impegni della conduttrice con Mediaset. La clamorosa sorpresa è arrivata questa mattina durante la presentazione dei palinsesti RAI 2020/21. Stefano Coletta, direttore di Rai1 ha detto che la serata ... Leggi su movieplayer

rtl1025 : ?? Il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Rai1 manderà in onda un grande evento di… - davidemaggio : Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia su Rai 1 #PalinsestiRai - Notiziedi_it : Maria De Filippi su Rai 1 con una serata contro la violenza sulle donne: «Evento dell’autunno» - infoitcultura : Kledi Kadiu: “Il mio rapporto con Maria De Filippi” - StrunzTruppen : Buttate il telecomando! -