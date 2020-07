Manchester United, Solskjaer: “Pogba sa che non verrà lasciato andare via” (Di giovedì 16 luglio 2020) “Ho parlato più o meno ogni giorno con Paul e, naturalmente, sa che non verrà lasciato andare via. Quando Paul gioca in questo modo non verrebbe abbandonato da nessuna squadra del mondo“. Queste le parole di Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, in merito al possibile rinnovo di Paul Pogba. Il centrocampista francese sta ritrovando continuità nella ripresa post-lockdown, con una condizione che migliora continuamente, anche se non è ancora al top. Ne è un esempio l’episodio avvenuto nel match dello United contro il Southampton, terminato 2-2, in cui Pogba ha perso palla davanti all’area, da cui è scaturito il vantaggio avversario. “È stato fuori per molto tempo e c’era un punto ... Leggi su sportface

