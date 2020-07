L’ultima follia di Mike Tyson: l’ex campione dei pesi massimi pronto a sfidare uno squalo (Di giovedì 16 luglio 2020) Mike Tyson pronto a sfidare uno squalo. L’ex pugile statunitense sta per fare la sua apparizione su Discovery Channel, e come sempre l’entrata in scena di Tyson non può essere “banale”. In occasione di uno speciale sugli squali, spesso proposto da Discovery Channel, Tyson andrà a sfidare proprio quello che può essere definito “il re dell’oceano”. Dopo il celebre nuotatore Michael Phelps, tocca quindi all’ex campione dei pesi massimi vedersela con uno dei predatori più pericolosi al mondo. Ma come si strutturerà questa “sfida” tra il 54enne e il pescecane? Al momento Discovery Channel non ha fornito chiarimenti ... Leggi su nonsolo.tv

fanpage : L’ultima follia di Bolsonaro: si cura con l’idrossiclorochina, che non funziona - ContropiedeA : L'ultima follia di Maradona: acquista una Bmw con luci e sirene della polizia - - GMStargazing : @SpudFNVPN Dimmi che è l'ultima follia di adl che vuole prenderselo 8 anni dopo - infoitsport : L'ultima follia di Maradona: la macchina con la sirena - Sportmediaset - AensAlbert : @SkySport L’ultima geniale follia ?????????? Sarebbe troppo facile essere offensivi Complimenti -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultima follia Calenda: «Italia fuori controllo: a fine 2021 un debito sopra il 170%» Panorama