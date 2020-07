Longo: «Il Torino non è salvo. Guardiamo in faccia la realtà» (Di giovedì 16 luglio 2020) Il tecnico del Torino, Moreno Longo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Genoa Moreno Longo, tecnico del Torino, ha parlato al termine del match contro il Genoa. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore granata: PRESTAZIONE – «Lo spirito giusto non era solo dentro Belotti ma anche dentro il resto della squadra, in campo e fuori. Dalla panchina incitavano tutti i compagni. Il Torino non è ancora salvo, non lo dico per scaramanzia. Abbiamo fatto un passo avanti, ma finché non c’è la matematica dobbiamo continuare a fare punti, dobbiamo lavorare con concentrazione». ZAZA – «Con Belotti può giocare insieme, ma c’è bisogno di tempo: noi non ce l’abbiamo, praticamente. Adesso ... Leggi su calcionews24

Gazzetta_it : #TorinoGenoa 3-0: Bremer, Lukic e Belotti a segno, Longo vede la salvezza - Salvato95551627 : RT @DiMarzio: #Torino, #Longo: 'Non siamo ancora salvi, aspettiamo la matematica' - infoitsport : Torino-Genoa 3-0: Belotti trascinatore, Longo vede la salvezza - DiMarzio : #Torino, #Longo: 'Non siamo ancora salvi, aspettiamo la matematica' - infoitsport : Tris del Torino sul Genoa | la squadra di Longo vola a +8 sulla zona retrocessione -