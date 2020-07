Juve, accordo totale con Pirlo: sarà il futuro tecnico dell'U23, con lui anche un altro ex bianconero (Di giovedì 16 luglio 2020) Formare l'allenatore del futuro in casa, è principalmente questo l'obiettivo che si cela dietro alla scelta (non ancora ufficiale ma ad un passo dall'esserlo) da parte della Juve di assegnare ad Andrea Pirlo la panchina della formazione Under-23 bianconera nella prossima stagione. Il piano dei bianconeri è quello di imitare quanto fatto da Real Madrid e Barcellona con Zidane e con Guardiola: il tecnico francese e quello catalano (oggi al Manchester City) hanno iniziato le rispettive carriere... Leggi su 90min

