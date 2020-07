Juve, accordo totale con Pirlo per la panchina dell’Under 23 (Di giovedì 16 luglio 2020) La Juventus e Andrea Pirlo hanno raggiunto l’intesa totale per l’incarico di allenatore dell’Under 23 bianconera. I dettagli Come riporta Gianluca Di Marzio, è stata raggiunta l’intesa totale tra Andrea Pirlo e la Juventus per l’incarico di allenatore dell’Under 23 bianconera. L’ex centrocampista dunque torna in bianconero, nelle vesti di allenatore dell’U23, e lo farà insieme a Baronio, confermato come suo vice. Come riporta Sky Pirlo avrà anche un video analyst di fiducia nel suo staff, mentre il resto dei componenti saranno uomini del club. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Juventus, patto d'addio con Higuain: finale di stagione e poi divorzio. Due possibilità in MLS

L'entourage del Pipita, come riporta questa mattina Tuttosport, avrebbe raggiunto un accordo non scritto con la società bianconera: massima concentrazione sulla vittoria dello Scudetto e sulla Champio ...

