Jack The Smoker torna con un nuovo disco: l'MC di Machete Crew pubblica "Ho fatto tardi" Chiamatelo MC alla vecchia maniera perché a Jack The Smoker piacciono le rime taglienti e i beat che non sono uguali a niente che si ascolta in radio. Dopo quattro anni di silenzio, con queste premesse, il rapper di Machete Crew torna con un…

Dritti verso il futuro un passo alla volta. Sembra essere questa la dote che fa spiccare, nel panorama dei visionari, i nomi di Jeff Bezos, Elon Musk e altri ancora, incluso il compianto Steve Jobs e ...

Eugenia di York batte Kate Middleton: è lei la prima Royal a uscire a cena dopo il lockdown

Woman in red… Anzi in black & red. Una signora in rosso (e leggings di pelle nera) nella notte di Londra. Quella della fine del lockdown. Finalmente sorridente. Paparazzata come non eravamo più abitua ...

