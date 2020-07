Inchiesta su fondi Lega, arrestato uno degli indagati: stava scappando in Brasile (Di giovedì 16 luglio 2020) Repertorio Luca Sostegni, indagato nell'ambito dell'Inchiesta sui fondi della Lega, è stato fermato dalla finanza mentra stava per scappare in Brasile. Coinvolto in una compravendita di un immobile a ... Leggi su milanotoday

