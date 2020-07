Henry Cavill costruisce un PC in casa, ecco il video (Di giovedì 16 luglio 2020) Henry Cavill si è messo alla prova costruendo un PC e ha condiviso online il video che mostra il lavoro compiuto e i problemi superati. Henry Cavill ha condiviso online un video che mostra il suo impegno nell'assemblare un PC, affrontando anche dei contrattempi e dovendo cercare di inserire tutti gli elementi nel modo corretto senza danneggiarli. Il filmato pubblicato su Instagram è accompagnato da una didascalia in cui dichiara: "Tutte le parti. Questo tipo di materiale non è per tutti... Gli spettatori sono avvisati. Potreste vedere molte parti che non avete mai visto prima". La star di the Witcher ha scelto il brano You're the First, the Last, My Everything come colonna sonora della sua "impresa", suddivisa in vari capitoli. Henry ... Leggi su movieplayer

Wanderlust_911 : RT @Im_ImErUb: Henry Cavill montami come stai montando quel pc - datwittyrobin : RT @StalkerAnsya: Henry Cavill in tendenza. Tutto Twitter così: - silviarussso1 : RT @StalkerAnsya: Henry Cavill in tendenza. Tutto Twitter così: - KeitteDeLima : RT @Im_ImErUb: Henry Cavill montami come stai montando quel pc - AleNekPattzStew : RT @Im_ImErUb: Henry Cavill montami come stai montando quel pc -