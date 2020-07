Google sviluppa tatuaggi che trasformano il corpo in un touchpad (Di giovedì 16 luglio 2020) Dopo il sonoro buco nell'acqua dei Google Glass, pare che big G non voglia mollare il colpo e superare in innovazione indossabile anche i vociferati Apple Glass progettati nelle fucine della casa di Cupertino. Sì perché, nelle ultime ore si è diffusa la notizia che il gigante di Mountain View sia al lavoro su qualcosa di potenzialmente rivoluzionario, e che va a coinvolgere tutto il nostro corpo. Uno dei progetti in cantiere fa rima infatti con dei tatuaggi che sono in grado di trasformare il corpo in un vero e proprio touchpad. L'indiscrezione arriva dalle pagine del portale CNET, con la sua redazione ad essersi concentrata su un report che parla per l'appunto di tatuaggi ad alta tecnologia, con cui rendere la superficie del corpo umano molto ... Leggi su optimagazine

MilanoCitExpo : Google sviluppa un traduttore per i geroglifici #DipartimentoInnovazioneTecnologia - Piergiulio58 : Google sviluppa un traduttore per i geroglifici - Wired - walterwhiteITA : Google sviluppa un traduttore per i geroglifici - zazoomblog : Google sviluppa un traduttore per i geroglifici - #Google #sviluppa #traduttore - antocalderone : Google sviluppa un traduttore per i geroglifici -

Ultime Notizie dalla rete : Google sviluppa Google sviluppa un traduttore per i geroglifici Wired Italia Google sviluppa tatuaggi che trasformano il corpo in un touchpad

Addetti allo sviluppo sarebbero poi alcuni ricercatori Saarland University. Altre informazioni sono invece al momento non disponibili, non essendoci ovviamente neppure l’ufficialità da parte di Google ...

Rivoluzione Gmail: ecco il nuovo design. Lanciata la sfida a Teams e Slack

con l'obiettivo di ripulire la parte comunicazione di Google, in passato fin troppo dispersiva e caotica in termini di frammentazione dei servizi. Negli ultimi anni l'azienda ha sviluppato troppe app, ...

Addetti allo sviluppo sarebbero poi alcuni ricercatori Saarland University. Altre informazioni sono invece al momento non disponibili, non essendoci ovviamente neppure l’ufficialità da parte di Google ...con l'obiettivo di ripulire la parte comunicazione di Google, in passato fin troppo dispersiva e caotica in termini di frammentazione dei servizi. Negli ultimi anni l'azienda ha sviluppato troppe app, ...