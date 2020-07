Gli orafi di Valenza contro Giulia De Lellis: l’influencer rischia una denuncia per truffa (Di giovedì 16 luglio 2020) orafi di Valenza contro Giulia De Lellis: cosa è successo Giulia De Lellis finisce nuovamente nel mirino degli attacchi. Questa volta, però, ad andarle contro non sono colleghe o utenti social ma gli orafi di Valenza, comune in provincia di Alessandria celebre per i gioielli. La presidente del consorzio DiValenza Barbara Rizzi, infatti, ha dichiarato che andrà in procura per denunciare l’influencer romana. Il motivo? Una presunta truffa. Ma facciamo un passo indietro. Qualche giorno fa Giulia De Lellis sui suoi social aveva promosso una campagna vendita di bracciali il cui ricavato sarebbe dovuto andare agli ... Leggi su tpi

