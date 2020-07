Formula 1 – Orari e info del Gran Premio d’Ungheria (Di giovedì 16 luglio 2020) Non si ferma nemmeno questo weekend la Formula 1 che per il terzo Gp della Stagione lascia l’Austria per volare a Budapest sul circuito dell’Hungaroring. Nuovo weekend e nuovo Gran Premio di Formula 1. Dopo le prime due gare della stagione in Austria sul circuito di Zeltweg, il Mondiale di Formula 1 cambia paese e sbarca in Ungheria per il terzo Gp del 2020. Da venerdì 17 luglio per le prove libere fino alla gara di domenica 19 luglio si correrà sul circuito dell’Hungaroring, uno dei tracciati più lenti del Circus, lungo 4,381 km e con 14 curve, dove le alte temperature e il carico aerodinamico saranno fattori fondamentali fin dai primi giri. Come sempre il Gp d’Ungheria sarà visibile in televisione sul canali a pagamento ... Leggi su giornal

SkySportF1 : Sarà un grande weekend di gare per #F1 e #MotoGP! Tutti gli orari della programmazione Sky per non perdervi nulla… - PaoloBMb70 : RT @SkySportF1: Sarà un grande weekend di gare per #F1 e #MotoGP! Tutti gli orari della programmazione Sky per non perdervi nulla #SkyMotor… - UgoBaroni : RT @SkySportF1: Sarà un grande weekend di gare per #F1 e #MotoGP! Tutti gli orari della programmazione Sky per non perdervi nulla #SkyMotor… - UgoBaroni : RT @SkySportMotoGP: Sarà un superweekend di motori! Tutti gli orari per non perdervi nulla di #MotoGP e #F1 #SkyMotori @SkySportF1 https… - Tomas1374 : RT @SkySportF1: Sarà un grande weekend di gare per #F1 e #MotoGP! Tutti gli orari della programmazione Sky per non perdervi nulla #SkyMotor… -