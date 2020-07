Firenze, 62enne ritrovato morto nella propria abitazione: decine di coltellate sul corpo (Di venerdì 17 luglio 2020) Caso di cronaca nera a Firenze. Un pensionato di 62 anni, Fulvio Dolfi, è stato trovato morto nel proprio appartamento, probabilmente ucciso a coltellate. Firenze – E’ stato ritrovato senza vita nella propria abitazione. Fulvio Dolfi, un pensionato di 62 anni, ex calciante del calcio storico fiorentino, si trovava senza vita in casa. La polizia indaga per omicidio anche se non risulterebbero segni di effrazione. Firenze, uomo morto in casa Sono stati i cani di una vicina di casa della vittima a richiamare l’attenzione. Gli animali abbaiavano ripetutamente davanti alla porta di Dolfi. A quel punto, l’inquilina – insospettata – ha chiamato i vigili del fuoco: ... Leggi su newsmondo

NewsMondo1 : Firenze, 62enne ritrovato morto nella propria abitazione: decine di coltellate sul corpo - zazoomblog : Firenze 62enne accoltellato a morte: corpo ritrovato dopo diversi giorni - #Firenze #62enne #accoltellato #morte: - zazoomblog : Firenze: ex calciante 62enne trovato morto nel suo appartamento. Sarebbe stato ucciso con alcune coltellate -… - FirenzePost : Firenze: ex calciante 62enne trovato morto nel suo appartamento. Sarebbe stato ucciso con alcune coltellate -