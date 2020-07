Fiction Rai 2020-2021: tutti i titoli della prossima stagione tra novità e vecchie proposte (Di giovedì 16 luglio 2020) C’era grande attesa per la presentazione dei palinsesti oggi 16 luglio 2020 in Rai. E grande attesa anche per i titoli di tutte le Fiction che dovrebbero andare in onda tra il 2020 e il 2020 sulle tre reti Rai. Alcune conferme, altre Fiction che non sono andate in onda quest’anno a causa della pandemia, e belle novità che di certo piaceranno anche al pubblico di Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Nonostante le grandi difficoltà incontrate in questi ultimi mesi a causa della pandemia, la Rai si prepara comunque a regalare una super stagione al suo pubblico, ricca di titoli e Fiction che di certo conquisteranno i telespettatori. Tra le più attese la seconda parte di Doc-Nelle tue ... Leggi su ultimenotizieflash

Raiofficialnews : #Fiction: le novità #Rai della stagione 2020/2021. #PalinsestiRai @RaiUno, @RaiDue, @RaiTre, @RaiPlay - lukeygvrl : RT @Raiofficialnews: #Fiction: le novità #Rai della stagione 2020/2021. #PalinsestiRai @RaiUno, @RaiDue, @RaiTre, @RaiPlay - Sar_93 : RT @Raiofficialnews: #Fiction: le novità #Rai della stagione 2020/2021. #PalinsestiRai @RaiUno, @RaiDue, @RaiTre, @RaiPlay - giusy98_juvee : RT @Raiofficialnews: #Fiction: le novità #Rai della stagione 2020/2021. #PalinsestiRai @RaiUno, @RaiDue, @RaiTre, @RaiPlay - densalaria : RT @alemastronardif: Amici, l'annuncio che stavamo aspettando è finalmente arrivato: #LAllieva3 andrà ufficialmente in onda su @RaiUno in a… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiction Rai Tutte le fiction Rai in arrivo nella stagione 2020/2021 Tv Sorrisi e Canzoni Rai Fiction - l'offerta 2020/2021

Viviamo in un periodo eccezionalmente critico. E crisi, nell’uso comune, è una parola dal suono inquietante. Ma se ci affidiamo alla sua etimologia, scopriamo che deriva dal verbo greco krino e che il ...

Stasera in tv – Che Dio ci aiuti 5: cast e anticipazioni di oggi, 16 luglio

Che Dio ci aiuti 5, fiction Rai con Elena Sofia Ricci, ci dà appuntamento stasera in televisione con gli episodi 13 e 14 della stagione: le anticipazioni di oggi, 16 luglio La fiction di Rai 1 in onda ...

Viviamo in un periodo eccezionalmente critico. E crisi, nell’uso comune, è una parola dal suono inquietante. Ma se ci affidiamo alla sua etimologia, scopriamo che deriva dal verbo greco krino e che il ...Che Dio ci aiuti 5, fiction Rai con Elena Sofia Ricci, ci dà appuntamento stasera in televisione con gli episodi 13 e 14 della stagione: le anticipazioni di oggi, 16 luglio La fiction di Rai 1 in onda ...