Fiction Rai 2020/2021, i ritorni e le novità della prossima stagione su Rai 1, Rai 2 e RaiPlay (Di giovedì 16 luglio 2020) Fiction Rai 2020/2021: tra i ritorni Nero a Metà 2, L’allieva 3, Rocco Schiavone 4, Montalbano, le nuove Fiction e le produzioni originali di RaiPlay La Fiction Rai sta per entrare in un periodo di assestamento in seguito alla perdita del suo “capo”, Eleonora Andreatta, che qualche settimana fa ha annunciato il suo addio per approdare a Netflix, come Presidente degli originali Italiani. Eleonora Andreatta è stata riconosciuta da tutti per aver rivoluzionato la Fiction Rai, ma niente paura, perchè il suo lavoro probabilmente avrà ripercussioni sul futuro della serialità Rai, di sicuro i suoi frutti si vedranno ancora in autunno e nel 2021. La rete pubblica oggi ha ... Leggi su dituttounpop

Raiofficialnews : #Fiction: le novità #Rai della stagione 2020/2021. #PalinsestiRai @RaiUno, @RaiDue, @RaiTre, @RaiPlay - brkdcvis : RT @Raiofficialnews: #Fiction: le novità #Rai della stagione 2020/2021. #PalinsestiRai @RaiUno, @RaiDue, @RaiTre, @RaiPlay - mariazang_ : Boom di fiction Rai ?? Serena Rossi, la Ricci diventa Montalcini, Capotondi, I Bastardi, Doc, Guanciale bis, Valle e… - IlBlogdiAndy : RT @Raiofficialnews: #Fiction: le novità #Rai della stagione 2020/2021. #PalinsestiRai @RaiUno, @RaiDue, @RaiTre, @RaiPlay - cristinascat10 : RT @Raiofficialnews: #Fiction: le novità #Rai della stagione 2020/2021. #PalinsestiRai @RaiUno, @RaiDue, @RaiTre, @RaiPlay -

Ultime Notizie dalla rete : Fiction Rai Tutte le fiction Rai in arrivo nella stagione 2020/2021 TV Sorrisi e Canzoni Fiction Rai 2020/2021, i ritorni e le novità della prossima stagione su Rai 1, Rai 2 e RaiPlay

Fiction Rai 2020/2021: tra i ritorni Nero a Metà 2, L’allieva 3, Rocco Schiavone 4, Montalbano, le nuove fiction e le produzioni originali di RaiPlay La fiction Rai sta per entrare in un periodo di as ...

Tutte le fiction Rai in arrivo nella stagione 2020/2021

In autunno si inizia con i sequel: una nuova stagione per il poliziesco/comedy Nero a metà, forte del binomio tra i protagonisti, uniti dall’uniforme e divisi dalla visione della vita. Claudio Amendol ...

Fiction Rai 2020/2021: tra i ritorni Nero a Metà 2, L’allieva 3, Rocco Schiavone 4, Montalbano, le nuove fiction e le produzioni originali di RaiPlay La fiction Rai sta per entrare in un periodo di as ...In autunno si inizia con i sequel: una nuova stagione per il poliziesco/comedy Nero a metà, forte del binomio tra i protagonisti, uniti dall’uniforme e divisi dalla visione della vita. Claudio Amendol ...