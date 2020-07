EPICA ondata di CALDO? Arriverà, non c’è dubbio (Di giovedì 16 luglio 2020) Giusto parlare dell’Alta delle Azzorre, in questo momento dobbiamo considerare tale struttura come la novità dell’Estate 2020. Arriverà sicuramente tra qualche giorno, dopo che il fresco nord Atlantico avrà portato un bel refrigerio ma anche pericolosissimi temporali. Non vogliamo sminuire il ritorno di figura ormai definibile “mitologica“, quella azzorriana appunto, ma dobbiamo guardare in faccia la realtà e non dobbiamo dimenticarci che i modelli previsionali sono facilmente condizionabili. Possono cambiare direzione da un momento all’altro, senza preavviso. EPICA ondata di CALDO: ci sarà Noi, dovessimo sbagliare il trend di luglio, saremmo felici di poter parlare di “normale Estate Mediterranea” da qui a settembre. Ma sappiamo che non ... Leggi su meteogiornale

Ultime Notizie dalla rete : EPICA ondata Romanzi sul Covid? C’è il tempo della vita e quello del racconto… Il Riformista EPICA ondata di CALDO? Arriverà, non c’è dubbio

Giusto parlare dell’Alta delle Azzorre, in questo momento dobbiamo considerare tale struttura come la novità dell’Estate 2020. Arriverà sicuramente tra qualche giorno, dopo che il fresco nord Atlantic ...

Ghost of Tsushima, il trailer di lancio appare in rete prima del previsto, ma è incredibile

Ghost of Tsushima uscirà sul mercato nel corso di questo venerdì, e il trailer di lancio che doveva essere inizialmente pubblicato il 17 luglio è per sbaglio apparso nel canale YouTube PlayStation que ...

Giusto parlare dell’Alta delle Azzorre, in questo momento dobbiamo considerare tale struttura come la novità dell’Estate 2020. Arriverà sicuramente tra qualche giorno, dopo che il fresco nord Atlantic ...Ghost of Tsushima uscirà sul mercato nel corso di questo venerdì, e il trailer di lancio che doveva essere inizialmente pubblicato il 17 luglio è per sbaglio apparso nel canale YouTube PlayStation que ...