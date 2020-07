Emiliano e le primarie Pd: indagine trasferita a Torino (Di giovedì 16 luglio 2020) Bari - Il pagamento delle fatture emesse dall'agenzia di comunicazione Eggers è avvenuto a Torino. Se dunque - ed è tutto da dimostrare - da parte del governatore della Puglia c'è stata una induzione ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Bari - Il pagamento delle fatture emesse dall’agenzia di comunicazione Eggers è avvenuto a Torino. Se dunque - ed è tutto da dimostrare - da parte del governatore della Puglia c’è stata una induzione ...

Emiliano “Uno sforzo notevole”: inaugurato nuovo poliambulatorio a Vieste

Vieste, 15 luglio 2020. Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha visitato questa mattina il Presidio territoriale di assistenza (Pta) di Vieste – località Coppitella, insieme al direttor ...

