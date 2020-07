È morta la signora Rosa, l’abbraccio in ospedale con suo marito Giorgio è stato un simbolo della pandemia (Di giovedì 16 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (16 luglio)È morta a 74 anni la signora Rosa, che con suo marito Giorgio, 77 anni, era stata raffigurata in una delle foto simbolo della pandemia di Coronavirus. Lo scatto dei due durante una visita a sorpresa aveva commosso il personale dell’ospedale, che lo ha poi fatto conoscere a tutti a metà aprile, quando gli italiani erano ancora blindati in casa nel pieno della quarantena. Il signor Giorgio è stato in ospedale da metà marzo per quasi un mese. Nei primi giorni di aprile anche sua moglie è stata ricoverata, ma nel reparto di chirurgia multispecialistica. Poco dopo però le sue condizioni ... Leggi su open.online

