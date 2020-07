Diletta Leotta forse è tornata single amore finito con Daniele Scardina (Di giovedì 16 luglio 2020) Secondo voci di gossip l’amore tra Diletta Leotta e Daniele Scardina sarebbe finita. A dare lo scoop attraverso la sua pagina “Instagram” è Riccardo Signoretti, direttore del settimanale “Nuovo”, che però non rivela i dettagli. La conduttrice e il pugile facevano coppia fissa da un anno e, durante il lockdown, si erano mostrati affiatatissimi. Da qualche settimana però non comparivano più insieme sui social, la crisi era già nell’aria? Né Diletta né Daniele hanno ufficializzato la notizia della loro separazione. Sui loro profili però non si vedono insieme da un po’: lei tutta presa dal ritorno in video, lui diviso tra relax e allenamenti. L’ultimo avvistamento di ... Leggi su people24.myblog

fanpage : Diletta Leotta e Daniele Scardina si sono lasciati - LaPresse_news : Diletta Leotta – Daniele Scardina, amore al capolinea? - Gianskrt : @EltonTuitStarr Si arriva alle 2 perché Diletta Leotta deve cantare Lose Yourself di Eminem in siciliano , gg - Mirko799 : RT @fanpage: Diletta Leotta e Daniele Scardina si sono lasciati - lakers751 : Diletta Leotta di nuovo single. Si è lasciata con Daniele Scardina -