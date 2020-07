Coronavirus, Speranza: “Stop a ingressi da Serbia, Montenegro e Kosovo” (ma i porti restano aperti) (Di giovedì 16 luglio 2020) Roma, 16 lug – Il governo giallofucsia corre ai ripari (sebbene in ritardo) per evitare contagi da importazione e chiude ad altri Paesi a rischio, fermo restando che però lascia i porti aperti alle navi Ong e ai vari clandestini, spesso positivi al Coronavirus. “Ho firmato una nuova ordinanza che aggiunge Serbia, Montenegro e Kosovo alla lista dei Paesi a rischio”, lo annuncia su Facebook il ministro della Salute Roberto Speranza. “Chi è stato negli ultimi 14 giorni in questi territori – spiega – ha il divieto di ingresso e transito in Italia. Nel mondo l’epidemia è nella fase più dura. Serve la massima prudenza per difendere i progressi che abbiamo fatto finora”, ripete il ministro. Sale a 16 il numero dei ... Leggi su ilprimatonazionale

