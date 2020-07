Con i voti del centrodestra altri soldi alla guardia libica (Di giovedì 16 luglio 2020) Sessantacinque naufraghi alla deriva nella zona Sar maltese, a 54 miglia da Lampedusa, con onde di 2 metri, il motore in panne e nessuno soccorso in vista. Nelle stesse ore, ieri mattina, si decideva alla Camera sulle missioni all’estero, passate con 453 sì e 9 astenuti. Per il capitolo Libia è stato necessario un voto separato: il via libera è arrivato (come già al Senato) ma con 401 sì, 23 no e 2 astenuti. Il quorum di 213 è strato … Continua L'articolo Con i voti del centrodestra altri soldi alla guardia libica proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

fattoquotidiano : Libia, alla Camera passa rifinanziamento delle missioni con voti contrari tra la maggioranza. Orfini (Pd): “Soldi a… - Agenzia_Ansa : Il #decretoRilancio è legge. Il Senato conferma la fiducia al governo sul provvedimento, con 159 voti a favore, 121… - fattoquotidiano : ‘Ndrangheta, la cena con il figlio del boss (e le pistole) nella casa di lusso a City Life. E i voti al candidato n… - Topking581 : Con i voti del centrodestra altri soldi alla guardia libica - Letto su @ilmanifesto - cherubriella : Rifinanziata GuardiaCostiera Libica, rinnovati accordi con #Libia, ignorate ONU e Umanità @pdnetwork che cancelli… -