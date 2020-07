Cina: l’economica torna già a crescere dopo le perdite causate dalla pandemia (Di giovedì 16 luglio 2020) L’economia della Cina è cresciuta del 3.2% nel secondo trimestre del 2020. Nonostante un rallentamento dovuto ai vari lockdown regionali implementati dal governo, l’economia della superpotenza, la seconda al mondo, è tornata a registrare numeri positivi. Un dato importante per il resto del mondo, considerando l’importanza del Paese per l’economia globale. I numeri sono più positivi di quelli delle previsioni di economisti e altri esperti, suggerendo una ripresa a V, ovvero con un crollo importante seguito da una ripresa veloce. I dati, inoltre, rivelano che la Cina, al contrario di molte Paesi in Asia e nel resto del mondo, non è entrata in recessione tecnica. La ripresa arriva dopo un crollo del 6,8% registrato nel primo trimestre dell’anno, la contrazione ... Leggi su giornalettismo

DamianoLiguori : RT @AntonioSocci1: Ma perché tanti migranti dal Bangladesh (vedi freccia) vengono in Italia? La distanza, anche culturale, è siderale e l'I… - paolopasquale : RT @AntonioSocci1: Ma perché tanti migranti dal Bangladesh (vedi freccia) vengono in Italia? La distanza, anche culturale, è siderale e l'I… - Ketty57664851 : RT @AntonioSocci1: Ma perché tanti migranti dal Bangladesh (vedi freccia) vengono in Italia? La distanza, anche culturale, è siderale e l'I… - EGrigia : RT @AntonioSocci1: Ma perché tanti migranti dal Bangladesh (vedi freccia) vengono in Italia? La distanza, anche culturale, è siderale e l'I… - omalamentsoio : RT @AntonioSocci1: Ma perché tanti migranti dal Bangladesh (vedi freccia) vengono in Italia? La distanza, anche culturale, è siderale e l'I… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina l’economica Trump attacca la Cina: “Ha portato la maledizione del coronavirus”. Nessun privilegio a Hong Kong la Repubblica