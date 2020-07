Cassa integrazione: cambia il calcolo delle settimane (Di giovedì 16 luglio 2020) Le circolari INPS calibrano di settimana in settimana la gestione della Cassa integrazione in deroga. Alla luce delle novità normative apportate dal Dl Rilancio e dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, l’istituto adegua modifica i criteri di calcolo delle settimane fruite e di quelle ancora spettanti con causale Covid: le nuove indicazioni operative sono illustrate nel messaggio 2825 del 15 luglio. Il calcolo delle settimane Per i trattamenti di Cassa integrazione guadagni in deroga, in base all’articolo 22-quater del decreto-legge n. 34/2020, i periodi successivi alle prime 9 settimane sono concessi dall’INPS su richiesta dei datori di lavoro. Il decreto ... Leggi su quifinanza

