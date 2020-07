Cantù annuncia l'acquisto di James Woodard (Di giovedì 16 luglio 2020) MILANO - Pallacanestro Cantù annuncia l'acquisto di James Woodard , guardia americana di 191 cm. L'esterno classe 1994, nato e cresciuto a Oklahoma City, è reduce da un'importante stagione europea con ... Leggi su corrieredellosport

Reggio e Cantù ingaggiano, Imola ha un nuovo coach

Filippo Baldi Rossi, il cui nome era stato accostato anche a Brindisi e Pesaro, giocherà nella Pallacanestro Reggiana: accordo fino a giugno 2022. Ala-centro nata a Vignola (MO) classe 1991, 207 ...

Basket Serie A: Parrillo a Brescia Leunen torna a Cantù

Salvatore Parrillo, ex play della Pallacanestro Reggiana ingaggiato per i playoff del 2016 e divenuto uno dei beniamini del pubblico, è un nuovo giocatore della Leonessa Brescia. Ha firmato un contrat ...

