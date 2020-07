Cane abbaia per ore, interviene la Municipale e lo trova in gabbia senza cibo e acqua (Di giovedì 16 luglio 2020) Un Cane chiuso dentro una gabbia senza cibo e acqua. É quello che si sono trovati di fronte gli agenti del Nucleo Ambiente della Polizia Municipale martedì sera in Viuzzo dei Bruni. Le pattuglie sono ... Leggi su lanazione

il_detenuto : @TgLa7 il cane che abbaia. non morde. - giuseppe_m76 : RT @TheDebEmpire: Un cane che abbaia lontano. Le macchine che passano. Le notizia di ieri sera che mi rimbalza da una tempia all'altra e l'… - SalviGianni : @INPS_it #InpsComunica #InpsInAscolto @PTridico oggi il centralino mi ha passato un operatore, linea attiva ma ness… - lobers91 : @GiovanniLaScal6 @PoliticaPerJedi Che paura! Renzi ha più da perdere che da guadagnare se fa cadere il governo, per… - AuLuCaRo : RT @TheDebEmpire: Un cane che abbaia lontano. Le macchine che passano. Le notizia di ieri sera che mi rimbalza da una tempia all'altra e l'… -

Ultime Notizie dalla rete : Cane abbaia Cane abbaia per ore, interviene la Municipale e lo trova in gabbia senza cibo e acqua LA NAZIONE Cane abbaia per ore, interviene la Municipale e lo trova in gabbia senza cibo e acqua

Le pattuglie sono intervenute dopo diverse segnalazioni alla Centrale Operativa circa la presenza di un cane che abbaiava incessantemente da diverse ore come hanno potuto constatare gli agenti appena ...

Cane chiuso in gabbia senza cibo né acqua, liberato dalla polizia municipale

Un cane chiuso dentro una gabbia senza cibo e acqua. E' quello che si sono trovati di fronte gli agenti del nucleo Ambiente della Polizia Municipale martedì sera in Viuzzo dei Bruni, zona Cure. Le pat ...

Le pattuglie sono intervenute dopo diverse segnalazioni alla Centrale Operativa circa la presenza di un cane che abbaiava incessantemente da diverse ore come hanno potuto constatare gli agenti appena ...Un cane chiuso dentro una gabbia senza cibo e acqua. E' quello che si sono trovati di fronte gli agenti del nucleo Ambiente della Polizia Municipale martedì sera in Viuzzo dei Bruni, zona Cure. Le pat ...